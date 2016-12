Australia, atleta olimpica precipita nel vuoto durante lo spettacolo di il Cirque du Soleil: illesa

Stava effettuando un Kooza, cioè una sospensione dentro al trapezio, quando la Skinner ha perso la presa ed è scivolata: la caduta è stata ripresa da diversi spettatori che temevano per la sua vita. "Lei non ha nemmeno provato a fare nulla," ha raccontato un testimone "è solamente crollata con la faccia sul pavimento. Sono andati a soccorrerla subito. Poi è stata portata via dall'ambulanza".



L'atleta iniziò la sua carriera già a dieci anni entrando nella compagnia del Cirque du Soleil ma ha anche rappresentato il suo Paese alle Olimpiadi nel 1996 ad Atlanta, nel 200 a Sydney e nel 2004 ad Atene. L'incidente della Skinner non è stato il primo ad avvenire sotto il tendone della compagnia circense: nel 2013 l'atleta francese Sarah Guyard-Guillot, 31enne madre di due bambini, perse la vita dopo esser precipitata da 15 metri.