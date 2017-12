Australia, arrestato agente NordCorea: negoziava vendita missili

La polizia federale australiana ha arrestato un uomo di Sydney di origine sudcoreana, accusato di agire come agente del regime nordcoreano per aver tentato di vendere per conto di Pyongyang sul mercato nero internazionale componenti per missili balistici e carbone. Choi Han Chan di 59 anni, che vive in Australia da circa 30 anni, è ora accusato di aver violato le sanzioni delle Nazioni Unite e la legge federale australiana.