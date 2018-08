Australia, anziano non ha abbastanza soldi per pagare il pasto: commerciante lo aiuta e commuove tutti

Lo ha visto al bancone, mentre cercava di saldare il conto con le sue monetine. Evidentemente troppo poche o di esiguo valore per pagare il pasto. Vedendolo in difficoltà lo ha aiutato e gli ha offerto la colazione. È la storia di un anziano in difficoltà e di un generoso commerciante, Dave Love, che, dopo il commovente gesto, ha anche regalato al suo nuovo amico 20 dollari "per il prossimo caffè". "Ci sono ancora delle brave persone nel mondo", ha commentato l’anziano. È accaduto in un McDonald’s di Bendigo, in Australia. La collega dell’uomo ha ripreso tutto di nascosto e poi postato il video su Facebook.