Australia,ancora attacchi di squali

In Australia prosegue la serie di attacchi di squali ai danni di surfisti: questa volta a essere azzannato è stato il 65enne David Quinlivan, ferito a una gamba davanti alla spiaggia di Hallidays Point, a nord di Sydney. Si tratta del terzo episodio in tre mesi, ma nell'ultimo anno se ne contano più di una dozzina. Per il premier del New South Wales, Mike Baird. "Questi attacchi sono senza precedenti e richiedono interventi appropriati".