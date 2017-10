Australia, 79enne scomparsa: ritrovata nel ventre di un coccodrillo

Anne soffriva di demenza e probilmente, disorientata durante la passeggiata, si è ritrovata vicino la riva del torrente non sapendo più come tornare a casa. Si tratta di una zona a rischio dove i coccodrilli fanno in media due vittime l'anno.



Dopo la morte di Anne il governatore dello Stato di Queensland ha rinnovato il suo appello per un regolamento più restrittivo e l'introduzione dell'abbattimento selettivo dei rettili giganti. Ma i famigliari di Anne hanno detto che non vogliono vedere nessun animale abbattutto. "I coccodrilli non sono responsabili di essere coccodrilli e fare quello che fanno i coccodrilli", ha dichiarato il figlio della 79enne al Cairns Post.