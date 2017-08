Australia, 4 arrestati a Sydney preparavano attentato su aereo

Volevano far precipitare un aereo utilizzando gas velenoso o un ordigno artigianale i quattro uomini arrestati sabato sera in Australia, sospettati di "piani avanzati" per un attentato. Secondo il Sydney Daily Telegraph, i quattro, due cittadini australiano-libanesi e i loro figli, stavano studiando la possibilita' di portare a bordo di un aereo un dispositivo in grado di provocare uno scoppio fatale per il velivolo.