Australia, 16enne muore accoltellato durante festa di compleanno

Un 16enne è morto accoltellato e altri sei ragazzi sono rimasti feriti in Australia, a Sydney, durante un festa di compleanno. Durante il party, alla quale partecipavano una cinquantina di giovani, sono nati degli scontri sfociati in aggressione con arma bianca. Il 16enne è stato portato d'urgenza in ospedale, ma per lui non c'era nulla da fare. Gli altri feriti invece sono stati tutti dimesso salvo un 21enne ricoverato ancora in gravi condizioni.