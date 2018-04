Australia, 12enne litiga con i genitori: prende un volo e trascorre quattro giorni in un hotel di lusso

Aruba

Un bambino, dopo un diverbio con i genitori, prende un volo da solo e passa alcuni giorni in un hotel di lusso. Sembra un remake del film "Mamma ho perso l'aereo, mi sono sbarrito a New York". Invece è tutto vero ed è successo in Australia dove un 12enne, in seguito a una discussione con mamma e papà, ha rubato la loro carta di credito e si imbarcato su un aereo per Bali. Una volta in Indonesia ha alloggiato per quattro giorni in un albergo da sogno. La madre del bambino aveva denunciato la sua scomparsa alle autorità.