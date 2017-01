Aumentano i pedaggi, scontri in Perù durante le proteste

Un poliziotto è rimasto ferito e 40 manifestanti sono stati fermati in Perù dopo una protesta contro l'aumento del pedaggio sull'unica autostrada attraverso la quale si accede a Lima dal nord. Per la terza volta dall'inizio dell'anno, migliaia di persone cono scese in piazza per protestare, ma la manifestazione è degenerata in scontri con lanci di sassi e bottiglie Molotov da parte dei manifestanti, e lacrimogeni dalle file delle forze dell'ordine.