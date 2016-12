5 ottobre 2014 Attraverso gli Usa con un testicolo gigante, insolita campagna contro cancro Dopo che gli è stato diagnosticato un tumore, Thomas Cantley ha deciso di fare qualcosa per sensibilizzare l'opinione pubblica a questa malattia Tweet google 0 Invia ad un amico

07:27 - Nel 2009 gli fu diagnosticato un cancro ai testicoli. Da allora Thomas Cantley, 31 anni, fotografo, ha deciso di dover far qualcosa per sensibilizzare le persone a questa malattia e ha deciso di attraversare a piedi gli Stati Uniti, da Los Angeles a New York: a fargli compagnia il suo cane e "Lefty", un enorme testicolo gonfiabile. "Quando mi venne diagnosticato il tumore - ha raccontato - non ne sapevo niente, tanto che all'epoca ho ignorato alcuni sintomi che avrebbero potuto aiutarmi a diagnosticare prima la malattia".