Attraversa col rosso, 66enne arrestata con l'uso della forza dalla polizia

La donna ha però ignorato l'agente, continuando per la propria strada, rispondendo solamente "lasciatemi in pace". Il poliziotto l'ha raggiunta prendendola per le spalle, ma la signora ha opposto resistenza gridando "vergognatevi" e chiedendo aiuto ai passanti.



Tra pianti e urla, l'anziana è stata scaraventata per terra e poi portata in questura dove, dopo che le è stata notificata una multa, è stata rilasciata. La scena ha suscitato sdegno e incredulità tra i passanti che hanno pubblicato le foto dell'arresto, mentre la polizia, in risposta e a propria difesa, ha diffuso il video dalla telecamera posta sulle spalle dell'agente che ha effettuato l'arresto, spiegando che questi non ha avuto altra scelta dato che la donna ha ignorato l'agente e opposto resistenza in modo arrogante e poco educato.





Il filmato è servito a dividere i croati tra difensori del comportamento della polizia e quelli invece che giudicano assolutamente fuori luogo l'arresto.

Il capo della polizia di Osijek e l'agente autore dell'arresto hanno fatto visita alla signora per scusarsi, affermando che la polizia non ha violato alcun diritto individuale. Per il ministro dell'Interno, Ranko Ostojicè una "cattiva tattica e di un comportamento non necessario" che può danneggiare la reputazione della polizia. "Non si può trattare un'anziana signora come se fosse un pericoloso criminale", ha spiegato il ministro, che ha detto di voler pagare di tasca sua la multa inflitta alla signora.