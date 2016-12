Attivista trans contesta Obama, lui replica: "Sei a casa mia, vergognati"

Durante il discorso alla Casa Bianca rivolto ai rappresentanti delle associazioni Lgbt, Barack Obama è stato interrotto e contestato dall'attivista trans Jennicet Gutiérrez, che lo ha accusato di aver fatto incarcerare e deportare gli immigrati illegali omosessuali. La replica del presidente Usa non si è fatta attendere: "Ascolta, sei a casa mia e non è rispettoso interrompermi perché sei ospite, vergognati". La contestatrice messicana è stata poi allontanata dalla sicurezza.

"Presidente, libera tutti gli immigrati Lgbt dai centri di detenzione", ha gridato più volte Jennicet Gutiérrez a Obama. "Sono un'immigrata senza documenti - ha proseguito - e sono stanca degli abusi che la polizia di frontiera continua a perpetrare contro le minoranze". Dopo aver chiesto all'attivista di abbassare i toni, il presidente ha perso la pazienza e ha replicato mentre i presenti intonavano in coro il suo nome: "Obama! Obama!".



Una volta dissipata la "confusione", il presidente ha ripreso il filo del discorso: "Generalmente non sono infastidito dai disturbatori - ha spiegato - ma quando sono alla Casa Bianca è diverso, ad ogni modo, dov'ero rimasto?". L'incontro alla Casa Bianca è stato organizzato nel mese del Gay Pride e a pochi giorni della sentenza della Corte Costituzionale che deciderà se legalizzare le nozze gay in tutto il Paese.