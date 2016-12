06:54 - Un Boeing dell'American Airlines (Aa) partito da Bogotà con destinazione Miami in Florida è stato deviato a Kingston in Giamaica a causa di un "problema di pressurizzazione" durante il viaggio. Lo ha comunicato la stessa compagnia aerea. Il Boeing 767, con a bordo 197 passeggeri e nove membri di equipaggio per il volo 916, è "atterrato senza incidenti" nella capitale giamaicana, spiega il portavoce di Aa, Casey Norton.