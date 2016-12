30 dicembre 2014 Atterraggio di emergenza per un Boeing 747 Virgin: in un video il momento "clou" Costretto a rientrare per un'avaria al sistema del carrello: Passeggeri "costretti" a dare la giusta attenzione all'hostess Tweet google 0 Invia ad un amico

19:24 - Attimi di paura documentati in un video, per i passeggeri di un aereo della Virgin Altantic diretto da Londra a Las Vegas, che aveva avuto un problema al carrello. L'apparecchio è comunque atterrato senza problemi all'aeroporto londinese di Gatwick. Il velivolo, un Boeing 747 con 400 passeggeri a bordo, ha effettuato "una procedura di atterraggio non standard", come ha dichiarato un portavoce della compagnia aerea. Le immagini riprendono un'hostess che spiega ai preccupati passeggeri quale posizione tenere durante l'atterraggio, (braccia incrociate sul capo e testa tra le gambe), mentre una voce scandisce la tanto temuta "procedura".