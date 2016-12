Atterraggio di emergenza in Irlanda

Atterraggio di emergenza per un aereo della compagnia messicana Aeromexico all'aeroporto di Shannon, in Irlanda. I 193 passeggeri ed i 12 membri dell'equipaggio sono illesi. L'ambasciatore messicano in Irlanda, Carlos Garcia de Alba, ha inoltre smentito le voci di un presunto incendio a bordo dell'aereo. "Sono semplicemente scattati i segnali di allarme", ha riferito il diplomatico alla stampa messicana.