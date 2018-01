Attentatore moschea Londra: "Avrei voluto uccidere Corbyn e Khan"

Avrebbe voluto uccidere alcuni esponenti dei vertici laburisti, fra cui il leader Jeremy Corbyn. Lo ha detto in tribunale Darren Osborne, 48enne a processo per aver investito deliberatamente in un attacco anti-islamico una decina di fedeli usciti dalla moschea di Finsbury Park, a Londra, causando la morte di uno di loro e il ferimento di altri nove. "Se poi ci fosse stato anche il sindaco Sadiq Khan, sarebbe stato ancora meglio", ha aggiunto.