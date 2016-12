Attentato Tel Aviv,ucciso americano

E' sempre alta tensione in Israele. Un uomo ha accoltellato almeno sei persone in diverse zone di Jaffa e del lungomare di Tel Aviv. Nell'attentato è morto un turista americano, mentre la moglie è stata ferita in modo grave. Lo riferisce la radio militare. La polizia ha successivamente reso noto che l'aggressore, un palestinese di Qalqilyia in Cisgiordania, 18 anni, è stato a sua volta ucciso.