L'attentatore sarebbe un uzbeko di 39 anni - Diversi media hanno identificato l'attentatore in un 39enne di origine uzbeka, con 4 figlie e simpatizzante degli jihadisti dello Stato islamico. Il procuratore ha detto che l'uomo, di cui non è stata ancora rivelata l'identità, dovrà comparire martedì davanti alla Corte dove si deciderà sulla sua carcerazione in vista del processo oppure se dovrà essere rilasciato.



Esplosivo nel camion - Dell'esplosivo è stato trovato all'interno del camion usato per l'attacco. Lo fa sapere la tv svedese citando fonti di polizia. Si tratta di un ordigno di fattura artigianale, contenuto in un sacchetto, quindi probabilmente portato a bordo dall'uomo che si è impossessato dell'automezzo approfittando di una sosta del conducente, uscito per una consegna.



Giallo su un secondo arresto - Una seconda persona è stata arrestata. Lo riportano i media locali. L'uomo è stato bloccato nella zona di Hjulsta, alla periferia nord-occidentale della capitale svedese. La polizia non ha confermato la notizia.



Dieci feriti in ospedale, quattro sono gravi - Il servizio sanitario svedese, intanto, ha fatto sapere che sono 10 le persone ancora ricoverate in ospedale in seguito alle ferite riportate durante l'attacco, quattro di loro sono gravi. Tra i ricoverati c'è anche un bambino ma le sue ferite non sono considerate gravi. Delle persone ricoverate venerdì, sei sono state dimesse.