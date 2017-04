Attentato Stoccolma, media: arrestata seconda persona, forse autista

Diversi media lo hanno identificato in un 39enne di origine uzbeka, simpatizzante dei jihadisti dello Stato islamico (Isis).



Polizia: uomo arrestato venerdì è attentatore - L'uomo arrestato venerdì è sospettato di essere stato alla guida del camion con cui è stato realizzato l'attacco. Lo ha detto mattina il portavoce della polizia della capitale, Lars Bystrom, secondo quanto riporta il quotidiano britannico The Guardian, non confermando il secondo arresto di cui oggi parlano i media locali.