Attentato San Pietroburgo, console:in corso verifiche sugli italiani

Nell'attentato alla metro di San Pietroburgo "l'identità delle vittime non è ancora conosciuta. Il consolato generale d'Italia si è immediatamente attivato e abbiamo istituito una cellula di crisi per seguire l'evolversi della situazione". Lo ha detto il console generale a San Pietroburgo, Leonardo Bencini, precisando che si stanno "contattando" gli italiani presenti in città "per accertare che stiano tutti bene".