Attentato Parigi, proseguono le indagini: Francia col fiato sospeso

Alla vigilia del primo turno delle elezioni presidenziali in Francia, prosegue l'inchiesta sull'attentato che è costato la vita a un agente di polizia sugli Champs-Elyse'es a Parigi. L'assalitore, Karim Cheurfi, 39 anni, aveva una lunga storia giudiziaria, tra cui una condanna per tentato omicidio, ma non era considerato una minaccia per la sicurezza dello Stato, ha detto il procuratore di Parigi Francois Molins.