Attentato Nizza, muore uno dei feriti: sale a 86 numero vittime

Un uomo ferito durante l'attentato del 14 luglio a Nizza è morto in ospedale, portando a 86 il numero delle vittime della strage. Lo annuncia il sottosegretario francese per l'Aiuto alle vittime, Juliette Me'adel. Il messaggio non dà dettagli sull'identità della vittima, ma precisa che ha moglie e di due figli, a cui Me'adel fa le sue condoglianze.