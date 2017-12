Attentato New York, Trump: stop alla lotteria dei visti

All'indomani dell'attacco terroristico a New York, Donald Trump torna a chiedere una riforma delle leggi sull'immigrazione. In particolare per il presidente americano dovrebbe essere abolito sia il sistema della lotteria dei visti sia quello della catena migratoria fondata sui legami di parentela, con i quali sono arrivati in Usa gli autori degli ultimi due attacchi, quello di lunedì a Port Authority e quello avvenuto il 31 ottobre.