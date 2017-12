Il presidente Usa, dopo aver ricordato il suo bando verso otto Paesi reintegrato dalla Corte suprema, chiede inoltre ai parlamentari di agire sulle altre proposte della sua amministrazione per rafforzare la sicurezza domestica, incluso l'aumento del numero degli agenti per l'immigrazione, il potenziamento dei loro poteri di arresto e detenzione, e di mettere fine alle frodi e agli abusi nel sistema che si occupa dell'immigrazione.



"Pena di morte per i terroristi" - "Coloro che vengono condannati per essere stati coinvolti in atti di terrorismo meritano le pene più severe previste dalla legge, inclusa la pena di morte nei casi appropriati", ha quindi aggiunto Trump. "L'America deve sempre rimanere salda contro il terrorismo e l'estremismo, garantendo che le nostre grandi istituzioni possano affrontare tutti i malvagi atti di terrore", osserva.



Governo del Bangladesh condanna l'attacco - L'autore dell'attentato di New York è un 27enne originario del Bangladesh e il governo del Paese del sud-est asiatico ha condannato l'attacco. "Il Bangladesh è impegnato nella sua conclamata politica di tolleranza zero contro il terrorismo, e condanna il terrorismo stesso e l'estremismo violento in ogni forma o manifestazione ovunque nel mondo, compreso l'incidente di lunedì a New York", ha comunicato il governo in una nota.