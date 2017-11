Attentato New York, Alfano: "Solidarietà a famiglie delle vittime"

Il ministro degli Esteri Angelino Alfano ha affidato a Twitter il suo commento per i fatti di New York. "Vicinanza ai nostri amici USA per efferato atto terroristico a Manhattan e solidarietà alle famiglie delle vittime" ha twittato. La premier britannica Theresa May ha invece parlato di "attacco codardo" aggiungendo "Insieme sconfiggeremo il terrorismo, il Regno Unito è al fianco di New York City".