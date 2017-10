Attentato Mogadiscio, Nyt: due camion-bomba esplosi, 237 le vittime

Sono due, e non solo uno, i camion-bomba esplosi davanti a un hotel a Mogadiscio, in Somalia. Lo riferisce il New York Times, che aggiunge: "L'attentato è avvenuto vicino al ministero degli Esteri". Intanto sale il bilancio delle vittime: 237 i morti, 300 i feriti. La strada era molto affollata e la deflagrazione ha fatto crollare in parte il Safari Hotel, intrappolando decine di persone, oltre a danneggiare altri edifici tra cui l'ambasciata del Qatar.