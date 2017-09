Attentato Londra: secondo arrestato è il siriano Yahyah Farroukh

Il secondo giovane arrestato per l'attacco di Parsons Green, nella metropolitana di Londra, si chiama Yahyah Farroukh. Lo riporta SkyNews, precisando che al pari del primo fermato, un 18enne indicato come l'autore materiale dell'attentato di cui non è ancora nota l'identità, avrebbe "legami" con Penelope e Ronald Jones, i due anziani benefattori del Surrey che per anni hanno dato ospitalità a ragazzi rifugiati. Farroukh sarebbe siriano, di Damasco.