Attentato Lione,si cerca altro uomo

E' massima allerta in Francia dopo l'attentato in una fabbrica a Lione. Le forze di sicurezza stanno dando la caccia a un secondo uomo. Quest'ultimo, a bordo di una vettura, era stato visto poco prima dell'assalto allo stabilimento di gas. Secondo quanto riferiscono diversi media locali, la testa dell'uomo decapitato, avvolta tra due bandiere dell'Isis, sarebbe stata ricoperta da scritte in arabo.