Attentato kamikaze in Iraq, 30 morti: l'Isis rivendica

Almeno 30 persone sono rimaste uccise e 21 ferite nell'attentato messo a segno da un kamikaze donna che si è fatto esplodere in un mercato nella cittadina irachena di Musayab, 65 chilometri a sud di Baghdad. L'Isis ha rivendicato l'attacco tramite la sua agenzia di stampa Amaq, secondo quanto riferisce la televisione panaraba Al Arabiya. Un altro kamikaze ha tentato di farsi saltare in aria a Kerbela, città santa sciita, ma è stato fermato in tempo.