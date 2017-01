Attentato in Pakistan, almeno 7 morti e 70 feriti in un mercato

Almeno 7 persone sono state uccise e altre 70 ferite in un attentato al mercato di Parachinar, in Pakistan. Secondo i medici molti dei feriti versano in condizioni disperate, il timore è quindi che il bilancio dei morti possa ancora crescere. L'esplosione, la cui natura ancora non è stata chiarita, si è verificata nel momento di massima affluenza di pubblico al mercato ortofrutticolo.