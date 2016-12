15:05 - E' di oltre dieci morti il bilancio dell'attentato compiuto da due donne kamikaze in Nigeria. Le due si sono fatte esplodere in un mercato molto affollato di Maiduguri, nel nord-est del Paese, in base a quanto riferisce il portavoce della polizia nello Stato di Borno. Secondo le forze dell'ordine ci sono anche molti feriti, il cui numero resta imprecisato.