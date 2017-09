15 settembre 2017 22:00 Attentato in metrò Londra, caccia a un sospetto | LʼIsis rivendica la bomba | Gb: rischio di attacco imminente Nellʼesplosione, causata da un ordigno con azionamento a distanza, 29 persone sono rimaste ferite. Per gli investigatori si tratta di terrorismo. Theresa May dispiega lʼesercito al fianco della polizia

E' caccia all'uomo a Londra dopo l'attentato su un treno della metropolitana alla stazione di Parsons Green. La polizia sta cercando un sospetto per l'esplosione dell'ordigno artigianale e i possibili complici. Il livello di allerta in Gb resta "grave": un nuovo attacco imminente è probabile. Intanto si aggrava il bilancio dei feriti: 29 al momento le persone colpite, tutte in maniera grave. Site: "L'Isis ha rivendicato la bomba nella metro".

Su Londra torna lʼincubo terrorismo: esplosione in metropolitana

Su internet i sostenitori dell'Isis in Medio Oriente e in Europa hanno esaltato l'attacco. L'esplosione dell'ordigno è avvenuta attorno le 8.30, nell'ora di punta. Collegato ad alcune lucine di Natale e una batteria, era nascosto in un secchio di plastica trasportato in una grossa busta colorata.



007: "Si teme attacco imminente" - Secondo la Bbc, aveva un timer e questo farebbe pensare al fatto che l'attentatore lo abbia abbandonato sulla carrozza per poi allontanarsi prima della deflagrazione. Dopo la riunione d'emergenza del comitato Cobra la premier Theresa May, che ha condannato "il vile attacco", ha annunciato che l'allerta terrorismo è stata alzata a "critica", come era stato fatto dopo l'attentato di Manchester. Questo significa che si teme "un attacco imminente", secondo i servizi segreti britannici.



Il primo ministro ha anche richiamato il presidente americano Donald Trump che in un tweet sull'attentato ha scritto che si tratta di "persone malate e dementi che erano nel mirino di Scotland Yard". "Fare speculazioni con le indagini in corso non aiuta nessuno", ha ammonito.





Theresa May dispiega l'esercito nelle zone sensibili - Theresa May ha annunciato il dispiegamento di militari al fianco e in sostituzione della polizia nel pattugliamento di luoghi sensibili del Paese nell'ambito dell'operazione Tempora: una misura già pianificata da tempo ed entrata in vigore stasera parallelamente alla decisione di elevare il livello di allerta, dopo l'attentato di stamane nella metropolitana, da 'severo' a 'critico', il piu' grave nella scala dei rischi, che presuppone la possibilita' di nuovi attacchi "imminenti".



Cnn: "In bomba molto probabile esplosivo Tatp" - La bomba conteneva "molto probabilmente" Tatp (perossido di acetone), un potente esplosivo usato in genere dagli attentatori dell'Isis. Lo ha riferito una fonte investigativa alla Cnn, precisando che l'ipotesi non è ancora stata confermata. In ogni caso si tratterebbe di un ordigno costruito male.

BREAKING: #ISIS issued a formal communique for the #LondonExplosion, reporting 30 wounded pic.twitter.com/2l3NogSCJ2 — SITE Intel Group (@siteintelgroup) 15 settembre 2017