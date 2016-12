Attentato in Libia, camion bomba contro una caserma della polizia: 74 morti

L'esplosione è avvenuta mentre centinaia di reclute si stavano radunando per la cerimonia di consegna dei diplomi. Il sito di Al Jazeera riferisce che tutti i quattro ospedali della zona sono in emergenza in seguito all'attentato, mentre Russia Today sottolinea che l'ospedale di Misurata, a 60 chilometri da Zliten, ha chiesto ai cittadini di donare sangue.



Attentato rivendicato dall'Isis - Sull'agenzia Amaq, uno dei media ufficiali del Califfato, si afferma che l'attentato è stato messo a segno "da uno degli eroi dello Stato islamico". L'Isis in Libia sta guadagnando terreno, approfittando anche delle divisioni del Paese.