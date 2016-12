Attentato in Iraq: oltre 40 morti

Doppio attentato Iraq. Un'autobomba è esplosa in un mercato nella provincia irachena di Diyala, a nord-est di Baghdad. Secondo fonti locali ci sarebbero almeno 35 vittime e decine di feriti. Un secondo attacco è avvenuto in un villaggio poco distante dove un kamikaze si è fatto saltare in aria provocando la morte di almeno sette persone.