Attentato in centro a Istanbul Fa strage un kamikaze dell'Isis

Esplosione in pieno centro a Istanbul, dove un attentato suicida ha provocato almeno dieci morti e quindici feriti. L'esplosione si è verificata in un'area molto frequentata dai turisti, nel cuore della città storica, tra l'obelisco di Teodosio e la Moschea Blu. Secondo le autorità turche a provocare la strage è stato un kamikaze legato all'Isis. In fiamme un hotel in un'altra zona della città.