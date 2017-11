Attentato di Tolosa, condannato a 20 anni il fratello del killer

Abdelkader Merah, il fratello del killer di Tolosa, Mohamed, è stato condannato a vent'anni di carcere dalla corte d'assise di Parigi per associazione per delinquere a scopo terroristico. Il fratello dell'uomo che nel marzo 2012 uccise a Tolosa sette persone, fra le quali tre bambini ebrei, è stato assolto dall'imputazione di complicità con il fratello, per la quale l'accusa aveva chiesto trent'anni, cioè il massimo della pena.