Attentato di Manchester, NYT pubblica foto dell'ordigno

Il New York Times ha pubblicato una serie di foto raccolte sul luogo dell'esplosione, a Manchester, da cui si evince che l'attentatore ha utilizzato un ordigno rudimentale, ma potente. L'esplosivo è stato trasportato in un barattolo di metallo e nascosto in una maglietta o in uno zainetto; probabilmente è stato attivato tramite un piccolo detonatore tenuto in mano. Si tratta di informazioni preliminari raccolte dalle autorità britanniche.