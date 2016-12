Attentato Boston, Tsarnaev: scusa

Dzhokhar Tsarnaev, il 21enne ceceno responsabile dell'attentato alla maratona di Boston nel 2013, dove persero la vita tre persone e almeno 264 rimasero ferite, ha chiesto scusa per la prima volta alle famiglie delle vittime. "Sono colpevole e chiedo perdono. Prego per i morti e i superstiti", ha affermato ringraziando Allah e rivolgendosi alla Corte, che ha formalizzato la condanna a morte per iniezione letale.