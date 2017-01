Attentato Berlino, The Guardian: il camion era partito da Italia

Il camion con targa polacca che ha causato una strage al mercato di Natale di Berlino era partito dall'Italia per fare rientro in Polonia. Lo scrive The Guardian, per il quale il mezzo doveva fermarsi a Berlino per consegnare il carico ed il conducente, cugino del proprietario dell'azienda di trasporti polacca, aveva detto di volersi fermare per la serata. Ci sono forti sospetti che il mezzo sia stato rubato durante il viaggio.