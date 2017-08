Attentato Barcellona, musulmani in piazza a Madrid contro terrorismo

Diverse decine di musulmani hanno preso parte a Madrid ad una manifestazione organizzata dal Centro culturale islamico di Fuenlabrada per dire "no al terrorismo" dopo gli attentati a Barcellona e a Cambrils. Diverse persone, fra cui alcune donne, si sono sono radunate alla piazza Puerta del Sol imbracciando cartelli e striscioni con su scritto: "Not in my name" (Non nel mio nome).