Attentato Barcellona, l'ambasciatore Sannino: "Tre italiani feriti"

"All'ambasciata italiana in Spagna risulta finora che tre connazionali sono rimasti feriti nell'attentato a Barcellona". Lo ha detto a '6 su Radio 1' l'ambasciatore a Madrid Stefano Sannino. Crescono intanto i timori per la vita di un uomo italiano rimasto coinvolto nell'attacco, ma al momento non c'è alcuna conferma ufficiale del decesso.

Il connazionale di cui non si hanno notizie è Bruno Gulotta, 35 anni, di Legnano, in Lombardia, in vacanza nella città catalana con la moglie e i figli. Gulotta sarebbe rimasto ucciso dal furgone ma non ci sono conferme ufficiali. "Siamo in contatto con la magistratura spagnola che sta facendo i controlli sulle persone rimaste coinvolte nell'attentato, ma non abbiamo ancora una conferma da parte delle autorità", ha aggiunto Sannino.



I contatti con la stampa, ha sottolineato il diplomatico, "sono costanti, stiamo cercando di offrire tutte le informazioni possibili all'opinione pubblica, soprattutto i contatti con le famiglie delle persone coinvolte che stiamo cercando di assistere e aiutare in questo momento. Stiamo cercando di avere un quadro della situazione, nonostante la complessità e una certa confusione a Barcellona, sperando di dare la migliore assistenza possibile ai nostri connazionali".



"Il nostro consolato a Barcellona è stato rafforzato con l'arrivo di colleghi da Roma disposto dal ministro Angelino Alfano, che ci sta sostenendo in questa fase", ha ricordato l'ambasciatore d'Italia in Spagna.