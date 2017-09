Attentato Barcellona, arrestato sospetto: da lui supporto logistico

Un presunto jihadista collegato agli attacchi di Barcellona del mese scorso è stato arrestato a Vinaroz dalla Guardia Civil. Lo riferisce La Vanguardia. Il giovane, cittadino marocchino di 24 anni, avrebbe avuto un ruolo di supporto logistico, in particolare per reperire il materiale per costruire gli ordigni esplosivi.

Il ministero dell'Interno ha precisato che il giovane aveva una stretta relazione con diversi terroristi, soprattutto con Abdelbaki Es Satty, capo del gruppo.



La maggior parte dei jihadisti entrati in azione ad agosto era di origine marocchina, ma viveva da anni in Spagna. La polizia ha ucciso sei dei sospetti membri della cellula terroristica e ne ha arrestati altri quattro. Due sospetti sono invece morti nell'esplosione avvenuta in una casa di Alcanar, a Sud-Ovest di Barcellona, usata come covo.