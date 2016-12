Attentato alla maratona di Boston, la telefonata che permise la cattura di Dzhokhar Tsarnaev

Ecco la trascrizione della telefonata al 911:

Henneberry: "I have a boat in my yard. There’s blood all over the inside. There’s a person in the boat" ("Ho una barca nel cortile. C'è sangue dappertutto all'interno. C'è una persona nell'imbarcazione")



Operatore del 911: "Are you sure?" ("E' sicuro?")



Henneberry: "I just looked in the boat" ("Ho appena guardato nella barca")



Operatore del 911: "Ok. Stay on the phone. Are you in the house? Stay in the house" ("Ok. Rimanga al telefono. E' in casa? Resti in casa")



Henneberry: "I just looked in it and I found something on the outside and I got nervous. And I looked in and I saw blood all over the floor of the boat and there’s a body in the boat" ("Ho appena guardato all'interno e ho trovato qualcosa fuori e mi sono innervosito. E ho guardato dentro e ho visto il sangue dappertutto sul pavimento della barca e c'è un corpo nell'imbarcazione")



Operatore del 911: "Stay where you are" ("Rimanga dov'è")



Henneberry: "He’s in the boat laying the floor. Climb up the ladder you can open the hatch. He’s in the boat" ("E' nella barca, disteso sul pavimento. Salite le scalette e aprite il portello. E' in barca")



Operatore del 911: "Is he alive?" ("E' vivo?")



Henneberry: "I don’t know!" ("Non lo so")