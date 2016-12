Attentato aeroporto Istanbul, arrestati altri sette sospetti

Sette sospetti sono stati arrestati, in attesa di processo, da un tribunale turco per l'attentato suicida dello scorso 28 giugno nell'aeroporto Ataturk di Istanbul che ha causato 45 morti e centinaia di feriti. Lo ha riferito l'agenzia statale Anadolu. Sale quindi a 37 il numero delle persone in custodia per l'attentato. I sette sospetti sono stati arrestati con l'accusa di "appartenenza ad un gruppo terroristico armato".