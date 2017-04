Attentato a San Pietroburgo, bomba nella metropolitana: 10 morti

Sono dieci le persone morte e 47 (di cui 6 in gravi condizioni) quelle ferite nell'esplosione nella metro di San Pietroburgo: lo riferisce il ministro russo della Salute Veronika Skvortsova, secondo cui 39 persone sono ricoverate in ospedale. Secondo il ministro, 7 persone sono morte sul posto, una durante il trasporto in ambulanza, e altre 2 in ospedale.