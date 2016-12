Attentato a Nizza, ok dalla Camera francese allo stato di emergenza

L'Assemblea nazionale di Francia ha approvato l'estensione dello stato di emergenza nel Paese per sei mesi, dopo il massacro della scorsa settimana a Nizza. Lo riportano i media francesi. Alla polizia andranno poteri extra per effettuare perquisizioni ed eseguire arresti domiciliari. E' la quarta volta che la Camera francese ha proposto di prolungare lo stato d'emergenza e ora la decisione deve essere approvata dal Senato.

Lo stato di emergenza è in vigore sul territorio francese dallo scorso novembre, dopo gli attentati di Parigi. L'estensione permetterà alla polizia poteri straordinari fino alla fine del gennaio 2017. La palla passa ora al Senato, che dovrà approvare le misure dell'Assemblea nazionale. Tra i provvedimenti previsti, l'irrigidimento di alcune disposizioni, come sull'ispezione dei telefoni cellulare e dei computer sequestrati, la perquisizione di case e l'arresto di persone senza l'assenso preventivo dei giudici.



L'opposizione di sinistra ha votato contro la proroga dello stato di emergenza, ritenuto non efficace per contrastare la minaccia dei terroristi.



Intanto è previsto per il pomeriggio di mercoledì, a Malpensa, il rientro delle salme delle vittime italiane dell'attentato di Nizza.