Attentato a Nizza, 19 persone sono ancora in pericolo di vita

Il bilancio dei morti dell'attentato di giovedì a Nizza potrebbe tristemente aumentare. Secondo il procuratore di Parigi François Molins infatti sono 74 i feriti ricoverati in ospedale, di cui 28 in rianimazione. Di questi 19 sono in pericolo di vita. Intanto l'ambasciatore italiano in Francia, Giandomenico Magliano, è stato convocato dalle autorità francesi per una riunione a Parigi in cui si sta facendo il punto sulla situazione delle vittime.