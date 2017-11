Attentato a New York, Trump: rafforzare programma controlli

"Ho ordinato al Dipartimento della Sicurezza di rafforzare il nostro programma di controlli già forti. Essere politicamente corretti va bene, ma non per questo". Lo afferma il presidente americano, Donald Trump, su Twitter dopo l'attacco a New York condotto da Sayfullo Saipov, di origine uzbeka. Secondo indiscrezioni, sono stati rivenuti vicino al furgoncino usato per l'attacco alcuni appunti del killer in cui spiegava di agire per l'Isis.