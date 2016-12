Attentato a Mosca, bomba esplode alla fermata dell'autobus: tre donne ferite

Un ordigno artigianale è esploso a Mosca causando tre feriti. L'attentato è avvenuto vicino a una fermata degli autobus. Lo riferisce l'agenzia Tass. "La polizia sta determinando circostanze e cause dell'esplosione in via Pokrovka", ha detto il portavoce delle forze dell'ordine Andrei Galiakberov.

Sono donne, di cui una in buone condizioni, le tre persone rimaste ferite nell'esplosione dell'ordigno artigianale avvenuta a Mosca. Lo riferiscono agenzie russe precisando che la bomba è esplosa a poco più di un chilometro e mezzo dalla Piazza rossa. Due vittime sono rimaste ferite alle gambe e una terza ha rifiutato di andare di essere trasportata in ospedale.



In passato gruppi criminali russi avevano usato esplosivi a basso potenziale nelle loro faide. Anche in questo caso non è emersa indicazione di alcune connessione con l'estremismo.