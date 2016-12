Attentato a Mogadiscio: 4 morti

02:00 - Quattro persone, tre soldati e un civile, sono rimasti uccisi in un attacco compiuto a Mogadiscio da un gruppo di miliziani integralisti islamici Shabaab contro il quartier generale dell'Unione africana in Somalia (Amison). Del gruppo di miliziani, cinque sono stati uccisi e tre sono stati fatti prigionieri. In un comunicato, l'Amison ha confermato di aver ripreso il controllo dell'area dove si erano infiltrati gli assalitori.